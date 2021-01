Talles Magno exalta retorno de Luxemburgo ao Vasco

O Vasco se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Botafogo. Além da vitória, os cruzmaltinos viram uma grande atuação da equipe.

O atacante Talles Magno abriu o placar para os donos da casa e teve rendimento muito elogiado. O jovem jogador fez questão de elogiar o apoio dado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

“Só tenho a agradecer ao Vanderlei por confiar no meu futebol. Ele sempre me ajudou, conversamos bastante na sua chegada, recebi muitos conselhos, estou escutando bastante e voltando a jogar o futebol que sempre joguei. O dia a dia com ele é diferente e com certeza eu consegui recuperar a confiança. O grupo está unido num só objetivo, que é tirar o Vasco dessa situação ruim no campeonato. Sei que temos total capacidade de fazer isso e a atuação de ontem (domingo) foi um primeiro passo para concluirmos nossa meta até o final do Brasileiro”, disse.

Além de Talles, o Vasco teve em campo oito jogadores das categorias de base entre titulares e quem entrou durante a partida. Talles Magno exaltou a subida de produção dos jovens vascaínos.

“Fico feliz em ver o Vasco contando com o meninos que subiram, eu passei pelo mesmo processo e sei como é diferente sair da base e disputar um campeonato tão grande como a Série A pelo time profissional. A categoria tem muita qualidade e provou sendo campeão da Copa do Brasil. Eu sempre vou torcer para que os meus companheiros tenham oportunidade, aumenta a qualidade e a concorrência, mas o Vasco ganha muito com isso”, declarou.

O Vasco volta a campo neste sábado, quando terá pela frente outro confronto direto. A equipe recebe o Coritiba, em São Januário.