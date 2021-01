Tamara ‘sequestra’ Apolo para tirar casquinha na cama · .

Tamara (Cleo) vai tentar animar Apolo (Malvino) e o “sequestrará” em Haja Coração. A jovem levará o piloto para passar uma tarde na praia para esquecer os problemas que teve com Tancinha (Mariana Ximenes) na novela das sete da Globo. A filha de Penélope (Carolina Ferraz) aproveitará o momento para conhecer melhor o motorista e acabará tirando uma casquinha do caminhoneiro na cama.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 26, os dois aparecerão caminhando e conversando à beira-mar. “Você gosta de uma briga que eu sei. O socão que você deu no Giba [Jerônimo Martins], nossa senhora”, comentará o irmão de Adônis (José Loreto).

A personagem de Cleo afirmará que o corretivo no cafajeste foi merecido. “Se você não tivesse dado aquele soco, quem dava era eu. O cara partiu pra cima de você com tudo, você falou pra ele parar e não parou. Quando a mulher diz não, é não e acabou”, decretará o protagonista.

“Engraçado, a gente olha pra você e acha que você é maior machista”, dirá a irmã de Beto (João Baldasserini). O rapaz falará que jamais poderia ser machista, já que foi criado por uma mulher batalhadora. “Eu não conheço um homem capaz de fazer o que a minha mãe fez pela gente. Se tem uma coisa que eu respeito é mulher”, concluirá o galã.

Tamara pedirá para o bonitão contar mais sobre ele. O filho de Nair (Ana Carbatti) revelará que parou de estudar cedo pra começar a trabalhar e ajudar a mãe a comprar comida. “Eu te admiro, mesmo. Eu sempre tive tudo. Nunca me faltou nada na vida. Mas eu não sei se sou tão feliz assim que nem você. Eu tenho tantas neuras. Acho que por isso… Eu nunca tive que dar duro pra sobreviver”, falará a piloto.

O caminhoneiro comentará que a jovem parece ser uma mulher segura e decidida. “As aparências enganam. Você não é machista, e eu não sou descomplicada”, brincará a morena. “Dois mundos tão diferentes, e nós aqui juntos”, afirmará o personagem de Malvino Salvador. Tamara, então, dirá que só tem um jeito de descobrir se eles são tão diferentes assim e o beijará.

Na sequência, o novo casal já aparecerá na cama em clima quente. Após a transa, Apolo responderá a dúvida da “crush”: “A gente é parecido, sim. A gente criou uma casca pra se proteger. Eu porque tive que trabalhar desde cedo. Você, eu não sei, talvez tenha sido machucada no meio do caminho. E, aí, criou essa armadura de mulher forte pra poder não se ferir”.

“Para! Além de gato, gostoso, carinhoso, bom de corrida, você é sensível. Não aceito”, vai se divertir a mocinha. “Os caminhoneiros também amam”, rebaterá o ex-genro de Francesca (Marisa Orth).

“Obrigado. Adorei a tarde, adorei o sequestro. Foi bom demais. Você não sabe o baixo-astral que eu tava”, comentará o bonitão. “Não fala da outra, a gente tá indo tão bem”, rebaterá a piloto. “A sequestradora que dá as ordens”, aceitará o protagonista, que beijará a morena novamente.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

