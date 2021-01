Tancinha enlouquece de prazer com surpresa de Beto; saiba qual · .

Após conhecer o Rio de Janeiro, Tancinha (Mariana Ximenes) vai se surpreender com outros mimos de Beto (João Baldasserini) em Haja Coração. A feirante será levada a um parque de diversões. Como uma criança, a loira vai enlouquecer de prazer e terminará o passeio aos beijos com seu pretendente na novela das sete da Globo.

As cenas vão ao ar na próxima segunda (18), depois que o filho de Penélope (Carolina Ferraz) ajudar sua musa e a mãe dela, Francesca (Marisa Orth), a abrirem uma cantina. A inauguração do local contará com uma “esticadinha”. Ele sairá arrastando a mocinha, sem falar para onde os dois vão.

Ao chegarem a um shopping de São Paulo, ela reclamará que ricos só sabem comprar para se divertir. Porém, a personagem de Mariana Ximenes estará enganada. “Hoje, você vai conhecer meu maior segredo, vai conhecer meu santuário”, falará o playboy.

Os dois irão a um parque de diversão, com brinquedos para todas as idades. Ele encherá os bolsos de fichas, e Tancinha pulará diante de cada atividade. “Eu tinha esquecido como cansa ser criança”, avisará a feirante.

“A gente tem de cuidar da criança que mora dentro da gente, senão a vida perde a graça”, discursará a ex-noiva de Apolo (Malvino Salvador) antes de embarcar em uma espécie de montanha-russa.

Com as pernas bambas, ela sairá do brinquedo em êxtase e aceitará um beijaço de cinema de Beto –esse será o primeiro sem ser roubado. Ela fará graça com o nariz no nariz, dizendo que é beijo de esquimó, até se entregar a outros carinhos apaixonados do rapaz.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia de Covid-19.

