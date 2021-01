Tancinha leva choque de realidade e desconta a raiva em Shirlei · .

Tancinha (Mariana Ximenes) levará um choque de realidade ao se deparar com Apolo (Malvino Salvador) aos beijos com Tamara (Cleo) em Haja Coração. A feirante ficará com o coração aos pedaços e descontará sua raiva em Shirlei (Sabrina Petraglia), que já estará sabendo do novo romance do vizinho na novela das sete.

No capítulo previsto para ir ao ar na sexta-feira (29), Tancinha correrá atrás do cachorro Tito, que terá escapado assim que ela abrir o portão de sua casa. O animal de estimação parará bem na frente de um carro, no qual uma mulher e um homem estarão aos beijos.

Ao olhar para dentro do veículo, Tancinha verá que o rapaz é Apolo, em plena pegação com uma morena, e ficará em choque. Depois, a feirante desabafará com a irmã. “Eles tavam se beijando, Shirlei. E na minha frente!”, lamentará. “O Apolo já não te viu beijando o Beto [João Baldasserini]? Então, você não pode falar nada”, lembrará a namorada de Felipe (Marcos Pitombo).

“Mas do jeito que eles tavam se pegando ali, pareciam até que tavam apaixonados”, vai se entristecer a ex-noiva do piloto. A personagem de Sabrina Petraglia tentará fazer a irmã entender que o homem não estava fazendo nada de errado.

“Tancinha, entende uma coisa. Você e o Apolo, vocês não deram um tempo, vocês terminaram, romperam, acabou. Você já tá seguindo a sua vida com outra pessoa, e o Apolo tá fazendo a mesma coisa com essa menina da competição”, observará Shirlei.

Tancinha perceberá que a irmã já sabia que Apolo estava saindo com outra e ficará irritada. “Mas então cê sabe quem ela é? Então cê sabia que ele tava de namorico com outra e não me falou nada?”, perguntará a loira, brava.

Shirlei justificará que foi Adonis (José Loreto) quem contou para ela que o irmão estava conhecendo melhor uma nova amiga, que é piloto e compete com ele nas corridas. “Mas o que importa isso agora? Ele não tá fazendo nada de errado”, tentará amenizar a ex-empregada.

“Olha como é que eu tô. Eu achei que tava indo bem com o Beto, que eu tava esquecendo o Apolo. Mas não, quando eu vi ele pegando aquela, meu coração apertou. Doeu!”, admitirá a loira.

A filha mais nova de Francesca (Marisa Orth) tentará consolar a irmã. “Você ainda ama muito o Apolo, não é?”, constatará Shirlei. “Eu amo, mas eu amo muito. Mas eu vou esquecer esse mulherengo. Eu vou ser forte, eu vou seguir em frente, vou focar no Beto”, dirá ela, decidida.

Cleo e Malvino Salvador em cena de beijo

Resumo da semana

Segunda, 25/1 (Capítulo 91)

Penélope mente para Beto sobre o apartamento. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele, dizendo que o rapaz se aliou a Aparício. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada.

Fedora sugere que Leozinho seduza Safira para ter seu apoio na candidatura à presidência do Grand Bazzar. Rebeca se irrita com o sucesso que Aparício faz com Penélope e Leonora. Dinalda encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar. Bruna procura Camila.

Terça, 26/1 (Capítulo 92)

Bruna avisa a Camila que lutará por Giovanni. Dinalda deduz que Aparício está enganando Rebeca. Adônis despreza Carmela. Jéssica e suas amigas tentam humilhar Shirlei. Tancinha comenta com Shirlei que fica sensibilizada quando se encontra com Apolo. Fedora orienta Leozinho sobre como convencer Safira a assinar o documento de transferência de suas ações do Grand Bazzar. Tamara seduz Apolo.

Quarta, 27/1 (Capítulo 93)

Bruna discute com Giovanni. Aparício pede a Dinalda que não revele sua identidade a Rebeca. Camila vai à loja de explosivos em busca do vendedor João Romantini. Fedora anuncia que, se ganhar a presidência, demitirá Aparício e Agilson. Carmela e Leonora combinam de sabotar as modelos que participarão do teste. Márcia avisa a Carol que Afonso precisa resolver a situação da bolsa de estudos dela e dos irmãos.

Quinta, 28/1 (Capítulo 94)

Camila inventa uma desculpa para se aproximar de João. Penélope diz a Henrique que eles devem contar a Beto que estão juntos. Nair aconselha Adônis a se declarar para Shirlei. Beto se surpreende com o comportamento de Tancinha.

Giovanni fica preocupado com a falta de notícias de Camila. A mãe de João avisa a Camila que o filho concordou em vê-la. Safira comenta com Lucrécia que sente a presença de Teodora na mansão. Camila vai ao encontro de João.

Sexta, 29/1 (Capítulo 95)

Beto afirma a Tancinha que o amor que sente por ela o transformou. Apolo e Tamara passam a noite juntos. Adônis revela a Shirlei que está apaixonado por ela. Cris e Felipe presumem que Vitória não aceitará Shirlei como namorada do filho. Camila sofre um golpe e tenta fugir, mas acaba desmaiando. Rebeca janta com Agilson, que diz que está apaixonado por ela. Francesca acredita ter visto Guido. Tancinha flagra Apolo e Tamara se beijando.

Sábado, 30/1 (Capítulo 96)

Tamara pede desculpas a Apolo por ter hostilizado Tancinha. Shirlei aconselha Tancinha. Bruna se desespera ao saber que Camila está viva. O médico avisa a Aparício que Camila sofreu traumatismo craniano. Henrique diz a Carmela que ela jamais será modelo.

Carmela descobre que Henrique e Penélope estão juntos. Tamara decide não tomar seus remédios para participar da Fórmula Rally. Carol diz a Nicolas que abandonará a escola. Fedora interrompe a inauguração da cantina de Tancinha.

Os capítulos de Haja Coração são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.