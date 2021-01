Tancinha passa por teste de fidelidade e cai em tentação; entenda · .

Tancinha (Mariana Ximenes) será reprovada em uma espécie de teste de fidelidade de Haja Coração. Comprometida com Beto (João Baldasserini), a feirante se aproximará de Apolo (Malvino Salvador) e botará tudo a perder no novo relacionamento. O ex-casal socorrerá o cachorro Tito de um acidente. Na sala de espera do veterinário, os protagonista da novela das sete se beijarão.

O momento romântico acontecerá a partir da próxima segunda (1º) na trama de Daniel Ortiz. Aflitos sobre a situação do cãozinho, a dupla passará por um grande estresse: “Você é um anjo, e vai ser um pelo resto da vida”, soltará Apolo, com lágrimas nos olhos.

“Não faz isso não. Você sabe que eu tô frágil… Carente”, responderá a filha de Francesca (Marisa Orth), derretendo-se pelo ex-noivo. O caminhoneiro se recusará a parar com o galanteio e beijará a mulher de sua vida.

A namorada de Beto corresponderá o carinho com paixão, mas se lembrará de que não faz mais parte da vida do piloto.

“Você me traiu! Você tá se aproveitando porque eu tô triste que o Tito tá entre a vida e a morte”, gritará a irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia), referindo-se ao vídeo que viu de Apolo com uma mulher desconhecida na cama na véspera do seu casamento.

Ex-casal se reaproximará em Haja Coração

Acabou?

“Nem pensar, Tancinha. Nunca faria uma safadeza dessa com você, você é o amor da minha vida”, responderá o irmão de Adônis (José Loreto). A protagonista do folhetim retrucará que, se o caminhoneiro ainda a amasse, ele não começaria um romance com Tamara (Cleo).

O filho de Nair (Aba Carbatti) justificará que só caiu no braços da irmã de Beto porque Tancinha resolveu acabar com o romance deles. Ele ainda emendará que, se a ex-noiva fosse apaixonada pelo novo namorado, ela não iria beijá-lo.

“Vai ver que eu fiquei apaixonada quando ele me deu aquele beijo, e eu só fui perceber isso agora”, mentirá a irmã de Carmela (Chandelly Braz). Apolo se chateará com a lembrança e questionará se ex-noiva já o superou: “Você já esqueceu tudo o que a gente viveu?”.

Orgulhosa, a personagem de Mariana Ximenes continuará mentindo. “Acho melhor você ficar com a sua namoradinha desaforada, recomeçar com ela. A gente é passado”, esbravejará a feirante.

“Já entendi tudo… Pode deixar que não vai mais acontecer. A nossa história acabou”, decretará o irmão de Larissa (Marcella Valente). Em um canto na sala de espera, a feirante confessará para si mesma o que realmente pensa: “Não acabou, não. Eu preciso ser forte”, dirá a loira, em voz alta.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

