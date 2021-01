Tanya Roberts, da série That ’70s Show, morre aos 65 anos

A atriz Tanya Roberts faleceu aos 65 anos de idade neste domingo (3) após sair para passear com seus cachorros. Após ter desmaiado, Roberts foi hospitalizada no dia 24 de dezembro e chegou a ser socorrida com respiradores. Porém, ela não resistiu. Até o momento, a causa da morte é desconhecida.

Saiba mais sobre Tanya Roberts

A atriz é famosa por interpretar a mãe de Donna Pinciotti (Laura Prepon) em That ’70s Show. Na série, ela atuou como uma mãe jovem e que chamava a atenção de todos os garotos da idade de sua filha. Roberts participou da sitcom entre 1998 e 2004, ano no qual decidiu deixar de atuar para cuidar de seu marido doente.

Sua carreira começou antes desses papéis. Na década de 70, Tanya Roberts trabalhou como modelo e foi apenas no final da década que decidiu seguir carreira como atriz.

(Fonte: Fox/Divulgação)Fonte: FOX

Além disso, ela também participou da série Charlie’s Angels (As Panteras), entre 1980 e 1981. Sua aparição foi como Julie Rogers, uma das ajudantes das personagens principais. Além dos dois títulos principais, Tanya Roberts também participou de produções como The Love Boat, Fantasy Island e Barbershop. Este foi o seu último papel, lançado em 2015. Depois disso, a atriz ficou ativa nas redes sociais e fez diversas lives durante a pandemia.

Outro papel de destaque foi o de Stacey, em 007 – Na Mira dos Assassinos, filme de 1985.

Qual foi seu papel favorito da atriz? Conte para nós pelo espaço de comentários abaixo!