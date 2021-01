‘Tão matando travesti’ · .

Joyce (Maria Fernanda Cândido) se dará conta da violência que Ivan (Carol Duarte) poderá enfrentar em A Força do Querer. Após o filho mais novo se assumir como um homem trans, a madame da novela das nove começará a pesquisar e se deparará com diversas notícias sobre as atrocidades que os transexuais sofrem.

A descoberta da socialite acontecerá no próximo dia 28 na trama de Gloria Perez. A essa altura, Ivan terá saído de casa e completado boa parte do processo de transição de gênero enquanto vive no lar de Nonato (Silvero Pereira).

Ele ressurgirá com traços masculinos na casa dos Garcia depois de uma passagem de tempo de três semanas, mas sua nova aparência será rejeitada pela rival de Irene (Débora Falabella). Joyce, porém, tentará buscar mais respostas sobre a comunidade a que o filho diz pertencer.

“Zu [Claudia Mello], olha isso aqui. Tão matando travestis em massa!” exclamará a mulher de Eugênio (Dan Stulbach), chocada com as notícias de casos de violências contra os trans.

A amiga de Edinalva (Zezé Polessa) tentará tranquilizar a patroa, mas só piorará a situação. “Eu tenho muito medo que possa acontecer alguma coisa com ela. Por que a Ivana faz isso com a gente?”, perguntará Joyce.

“Mas não é melhor trazê-la pra dentro de casa?”, questionará Zu, confusa. Joyce explicará que a única maneira de fazer Ivan voltar é cortando sua mesada. Porém, a empregada a lembrará de que o rapaz está de olho em vagas de emprego para se sustentar.

Joyce desdenhará do plano do filho e retrucará que ele não conseguirá encontrar um emprego que lhe pague o suficiente para bancar a retirada dos seios. “É com a proteção dela que eu me preocupo, Zu!”, finalizará a madame, negando-se a tratar o filho com homem.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

