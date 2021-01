Tarifa Social de Energia veja como solicitar

– CPF e Carteira de Identidade, ou outro documento com foto – O Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), no caso de indígenas – Código da conta de luz -Número de identificação social (NIS) – No caso de beneficiários do BPC é necessário apresentar o Número do Benefício (NB) – Ainda no caso de uso de aparelho continuo que necessite de energia elétrica, é necessário laudo médico Outras informações, devem ser obtidas com a distribuidora local ou, na ANEEL, pelo telefone 167. Para cadastro no Cadastro Único, é necessário verificar onde encontrar um CadÚnico na sua cidade. Endereços e telefones podem ser consultado nos Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS).

Descontos concedidos

As famílias que se enquadram nos requisitos acima mencionados, terão direito, primeiramente a isenção do custeio da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e do custeio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA.

Já no restante do valor pago na conta de luz, referente ao consumo, haverá valores de descontos proporcionais de acordo com a tarifa utilizada.

Famílias de baixa renda: