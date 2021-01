Tartaruga marinha é encontrada morta no Pontal do Peba

Neste último sábado, 02 de janeiro, populares se depararam com uma tartaruga marinha morta na areia da praia do Pontal do Peba, distrito de Piaçabuçu.

O animal marinho estava com alguns machucados visíveis e com sangramento na boca. Ela foi localizada nas imediações da entrada de acesso à praia, próximo à Pousada e Restaurante do Maninho.

A recomendação de institutos ligados ao meio ambiente é que constatada a morte do animal, a orientação é enterrar em vegetação de restinga, acima da faixa de areia onde o mar avança nas marés mais altas.

Não se sabe realmente a causa da morte da tartaruga.

No mês passado, outra tartaruga de espécie semelhante também foi encontrada na mesma praia. Nessa ocasião, pessoas ligadas ao Instituto Biota de Conservação analisaram e constataram que já estava em estágio de decomposição.

Da Redação