Tati Pink, do ‘BBB5’, investe na carreira de influenciadora e revela sonho: ‘Quero ser a Ana Maria Braga do Nordeste’ | BBB21

Difícil não se lembrar de Tati Pink no Big Brother Brasil. A pernambucana, que agitou a casa do BBB5, é considerada até hoje um dos grandes destaques do reality. Dona de uma personalidade forte, ela conquistou o público com seu jeito bem-humorado e fez amizades inesquecíveis, como o quarteto que formou ao lado de Grazi Massafera, Jean Wyllys e Sammy Ueda .

De lá para cá, 16 anos se passaram e agora, aos 40 anos, a ex-sister se diz bastante realizada com tudo que conquistou. Tem três filhos – Helena, Miguel e David -, está casada e feliz.

“Depois que eu saí do BBB, fui contratada pela Globo, me mudei para o Rio e me casei com um carioca. Como é que eu posso dizer que não foi maravilhoso?”, reflete.

2 de 8 ’BBB5′: Tati ao lado de Jean Wyllys, Sammy Ueda e Grazi Massafera — Foto: Globo ‘BBB5’: Tati ao lado de Jean Wyllys, Sammy Ueda e Grazi Massafera — Foto: Globo

A carreira na TV durou três anos. Depois que saiu do reality, Tati foi contratada para atuar no humorístico Zorra Total. Conheceu artistas, mostrou um novo lado, mas logo decidiu voltar para Recife, na companhia do marido. Na capital pernambucana, atualmente, se divide entre os cuidados dos três filhos e a administração de seus negócios: um salão de beleza, uma barbearia e seu canal na internet, o mais novo “xodó”.

“Hoje, eu não preciso mais ir ao salão para fazer cabelo. Entrei no acordo com meu marido para focar no meu canal. Amo mostrar minha família e influenciar as pessoas para o bem. Esse é o meu chamado. Fora que o canal é uma diversão. Cozinho, danço, faço reflexões, falo sobre fé, empoderamento feminino…”

3 de 8 Tati Pink é casada e tem três filhos: Helena, Miguel e David — Foto: arquivo pessoal Tati Pink é casada e tem três filhos: Helena, Miguel e David — Foto: arquivo pessoal

Com o canal e a nova fase profissional, Tati revela seus planos.

“Meu sonho é apresentar um programa culinário em Recife e ser a Ana Maria Braga do Nordeste. Já pensou? Já a conheci, gosto tanto dela. Ah! E se ela quisesse me chamar para ser repórter dela, eu aceitaria também…”, diz, aos risos.

4 de 8 Tati diz que quer ser a ‘Ana Maria Braga do Nordeste’ — Foto: Reprodução/Instagram Tati diz que quer ser a ‘Ana Maria Braga do Nordeste’ — Foto: Reprodução/Instagram

5 de 8 Tati Pink se diverte em gravação de seu canal — Foto: arquivo pessoal Tati Pink se diverte em gravação de seu canal — Foto: arquivo pessoal

A ex-BBB também tem vontade de chamar Grazi, sua colega no confinamento do BBB5, para uma entrevista. Apesar das duas não terem mais contato, Tati a segue nas redes sociais e torce por ela.

“Torço muito, é uma batalhadora. Chamaria ela para uma live, para conversar, saber se ela já aprendeu a cozinhar alguma coisa, perguntar sobre a vida. Também ia querer saber se vai ter mais filho e como faz para ser bonita daquele jeito.”

6 de 8 Tati Pink tem vontade de fazer uma live Grazi, sua colega de confinamento no BBB5 — Foto: reprodução Instagram/João Miguel Júnior/Globo Tati Pink tem vontade de fazer uma live Grazi, sua colega de confinamento no BBB5 — Foto: reprodução Instagram/João Miguel Júnior/Globo

Tati também fala que só mantém contato até hoje com Sammy, mas destaca que sente um carinho especial por todos do grupo. “Gosto de lembrar das nossas conversas e brincadeiras. Tenho saudades dessa juventude”, entrega. Da casa em si, sente falta principalmente de “fazer comida naquela cozinha maravilhosa” e revela o que aprendeu com toda a experiência:

“Gostei de me conhecer melhor, porque em um reality você vai se assistir, não tem jeito. Não tem personagem que dure. Parei até de falar palavrão, porque me via depois e achava vergonhoso”.

7 de 8 Tati na casa do ‘BBB5’ e, ao lado, atualmente — Foto: Globo/Reprodução/Instagram Tati na casa do ‘BBB5’ e, ao lado, atualmente — Foto: Globo/Reprodução/Instagram

A influenciadora ainda assiste ao programa e dá uma dica para os próximos confinados da casa.

“Se joguem, não se guardem. Não guardem nada ali porque BBB não é banco (risos). Muitas vezes, as pessoas demoram para se entregar. Eu corria um grande risco, mas depois me joguei.”

8 de 8 Tati Pink hoje tem 40 anos — Foto: Reprodução/Instagram Tati Pink hoje tem 40 anos — Foto: Reprodução/Instagram

