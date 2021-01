Tays Reis ‘engravida’ de Biel em clipe lançado na Record; assista · .

Namorando desde A Fazenda 12, Biel e Tays Reis estiveram no Hora do Faro e lançaram uma música juntos neste domingo (17). Enquanto o programa gravado estava no ar, o casal soltou o clipe de Artigo 157, título da canção, nas redes sociais. No vídeo, a cantora engravida do cantor.

O single foi gravado na viagem de Réveillon que Biel e Tays fizeram para Salvador. Segundo ela, a letra feita por Huguin foi feita com inspiração na história que os dois começaram no reality show da Record.

“Troquei de profissão. Amor, virei ladrão, artigo 157 eu vou roubar seu coração”, diz o refrão da canção. Durante o clipe, Tays faz um teste de gravidez e descobre que está esperando um filho de Biel. Por enquanto, a situação não passa de encenação.

Na sexta-feira (15), ela postou uma foto com teste de gravidez e alguns usuários do Twitter foram pegos de surpresa com imagem. Começou o boato de que ela estaria esperando um filho.

“Tays não tá grávida. Nossa, que alívio. Que isso, Tays? Não é a hora, filha”, escreveu uma internauta identificada como Vick. “Minha reação [de surpresa] quando eu li que a Tays tá grávida do Biel”, comentou outra usuária chamada Alice, ao publicar uma foto da influenciadora Stéfani Bays com a boca aberta.

No entanto, tudo não passou de marketing para divulgar uma parceria musical entre os ex-peões de A Fazenda. Tays e Biel assumiram o namoro oficialmente na última semana. O músico pediu a mão da artista no dia em que ela completou 26 anos, em 13 de janeiro.

Assista ao clipe abaixo: