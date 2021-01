TBTdoBBB: relembre os amigos imaginários dos brothers e sisters do Big Brother Brasil | outras edições

Thelma Assis, campeã do BBB20, fez uma amizade inusitada durante sua participação. A médica trocou várias ideias com Clotilde, um pelicano de madeira que fazia parte da decoração do banheiro. E o melhor: depois de deixar o confinamento, a ex-sister ganhou o adereço e pode continuar convivendo com a sua amiguinha.

2 de 7 Thelminha e Clotilde, que fazia parte da decoração do BBB20 — Foto: reprodução Instagram Thelminha e Clotilde, que fazia parte da decoração do BBB20 — Foto: reprodução Instagram

Outro adorno que fez sucesso no BBB20 foi Pitchulo, o boneco alpinista que ficava na cozinha e foi fiel ouvinte de Gabi Martins. Quem aí lembra das conversas que a cantora tinha com o ‘moço’? 🤓

3 de 7 Gabi Martins e ‘Pitchulo’, do BBB20 — Foto: Globo Gabi Martins e ‘Pitchulo’, do BBB20 — Foto: Globo

Podemos afirmar que o BBB20 foi o Big Brother dos amigos imaginários, né? Do time Camarote, Babu Santana fez amizades importantes na casa. Mas ao longo do programa, com a eliminação de alguns brothers, o ator afirmou que se sentia um pouco sozinho. Mas nada que uma almofada não resolva! Babu resolveu a questão rapidamente com Wilson, e colocou até um bracelete dourado e cílios postiços no novo amigo.

Babu faz carinho na almofada — Foto: Globo

Já no BBB18, o vice-campeão Kaysar Dadour escolheu uma garrafinha de água para trocar aquela ideia marota durante o confinamento. Pirata ouviu até palavras de incentivo do sírio. “Perdoar mais, amar mais, confiar mais e muito a agradecer”, disse, na época. <3

4 de 7 Kaysar e a garrafa — Foto: TV Globo Kaysar e a garrafa — Foto: TV Globo

Campeão do BBB15, Cézar Lima foi outro que fez uma amizade bem especial durante o reality. O ex-brother elegeu uma estátua do jardim como confidente e o chamava carinhosamente de Fidêncio.

5 de 7 No BBB15, Cézar conquistou a fama de solitário e ganhou a empatia de milhares de brasileiros — Foto: reprodução/Globo No BBB15, Cézar conquistou a fama de solitário e ganhou a empatia de milhares de brasileiros — Foto: reprodução/Globo

No BBB13, Fernanda Keulla ficou desolada quando André Martinelli, seu então namorado dentro do confinamento, foi eliminado. Após a saída do rapaz, a campeã daquela edição resolveu recriar a imagem do seu “príncipe” – como o chamava – com nada menos que um uma vassoura.

6 de 7 Fernanda Keulla construiu um príncipe para chamar de seu — Foto: TV Globo Fernanda Keulla construiu um príncipe para chamar de seu — Foto: TV Globo

Sozinho na pista de dança? Jamais. Daniel Rolim, do BBB11, fez história ao dançar com o coqueiro da decoração da área externa durante uma festa na casa. Depois dali, foram várias as parcerias entre o ex-participante e a árvore. O momento marcou tanto que foi relembrado na edição histórica, no BBB20, quando Pyong e Daniel cumpriram o Castigo do Monstro.

Daniel Rolim dança com coqueiro durante festa — Foto: TV Globo

E para encerrar esse momento de muitas recordações, a grande precursora de mascotes do BBB: Maria Eugênia. Criada com itens da casa, a boneca virou grande companheira de Kleber Bambam, que chegou a chorar quando o item foi retirado do seu convívio. Um verdadeiro ícone, né, gente?

7 de 7 Bambam com a boneca Maria Eugênia na final do BBB1 — Foto: Globo Bambam com a boneca Maria Eugênia na final do BBB1 — Foto: Globo

