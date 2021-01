Tchê Tchê usa redes sociais para se desculpar com torcida do São Paulo por expulsão em Braganã

O meia Tchê Tchê usou as suas redes sociais para se desculpar com a torcida do São Paulo pela expulsão na derrota por 4 a 2 do Tricolor para o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O jogador, que fez o primeiro gol são paulino na partida, ainda no primeiro tempo, recebeu um cartão vermelho na etapa final de partida após acertar uma cotovelada no atacante Cuello, do Massa Bruta.

– Infelizmente, ontem não foi um dia bom para nossa equipe. Perdemos uma partida importante, mas seguiremos lutando e dando a vida pra buscar esse título brasileiro. Queria pedir desculpas aqui aos torcedores, algo que já fiz com meus companheiros, pela expulsão – escreveu o jogador em trecho da publicação.

Além do gol e expulsão, Tchê Tchê foi pivô de uma discussão com o técnico Fernando Diniz durante os 45 minutos iniciais do duelo no interior de São Paulo. No atrito, o camisa 8 foi chamado de “ingrato” e “mascaradinho” pelo treinador, que, em entrevista coletiva ao fim do jogo disse que o assunto foi resolvido internamente e evitou entrar em mais detalhes.

Confira na íntegra o texto publicado por Tchê Tchê:

“Infelizmente, ontem não foi um dia bom para nossa equipe. Perdemos uma partida importante, mas seguiremos lutando e dando a vida pra buscar esse título brasileiro. Queria pedir desculpas aqui aos torcedores, algo que já fiz com meus companheiros, pela expulsão. Me deixou muito triste por não poder mais ajudar em campo, mas serve de reflexão e amadurecimento. No meu histórico de quase dez anos de carreira, só tenho duas expulsões e isso mostra que não é uma atitude que faz parte de mim. Fico feliz pelo gol, que me motiva a seguir evoluindo, em busca de absorver as coisas boas e ir atrás dos nossos objetivos. Vamos à luta!”.