Tchê Tchê vê “erro coletivo” contra o Athletico-PR e valoriza empate após duas derrotas

O meio-campista Tchê Tchê foi um dos protagonistas do empate entre Athletico-PR e São Paulo, registrado neste domingo. Na saída do gramado da Arena da Baixada, o jogador lamentou o erro que custou o gol do time rubro-negro, mas procurou valorizar o resultado após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

Ainda no primeiro tempo, o Athletico-PR abriu o placar por meio de Renato Kayzer após falha do jovem Gabriel Sara. O São Paulo reagiu na etapa complementar e Tchê Tchê conseguiu empatar em chute de fora da área, definindo o placar final de 1 a 1.

“Infelizmente, sabíamos que seria um jogo extremamente difícil. A equipe do Athletico-PR é muito bem armada. O estádio aqui é bem difícil de jogar e a bola corre um pouco mais do que na grama normal. Acabamos tendo um erro coletivo e saímos atrás”, iniciou Tchê Tchê em entrevista à TV Globo.

Há três jogos em jejum no Campeonato Brasileiro, o São Paulo contabiliza 57 pontos ganhos. O time tricolor corre risco de ver a aproximação do Internacional, que tem 53 e ainda entra em campo para enfrentar o Fortaleza às 20h30 deste domingo, no Beira-Rio.

“O mais importante é a gente somar pontos nessa reta final. Vínhamos de dois resultados negativos e conseguimos um empate fora de casa. Agora, temos um jogo muito importante dentro de casa. Então, só dependemos da gente. Vamos descansar e pensar no Inter”, declarou Tchê Tchê.

O próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro será fundamental para as pretensões do time comandado por Fernando Diniz. Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo encara o Internacional às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio do Morumbi.