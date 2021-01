‘Te dá dinheiro, mas não é a pessoa mais paciente’

Demitido do Chelsea pela sequência de resultados decepcionantes na atual temporada, Frank Lampard recebeu uma defesa pública de Jürgen Klopp nesta quarta-feira (27).

O treinador do Liverpool, com quem Lampard se desentendeu uma vez em um clássico entre as equipes, fez muitos elogios ao colega e criticou a forma que o bilionário Roman Abramovich, dono do Chelsea, trata os profissionais.

“Tenho que dizer que é uma notícia muito dura, para ser sincero. Acho que o Chelsea fez um mercado incrível no verão, comprou bons jogadores de verdade, e coisas assim necessitam tempo. É completamente normal”, afirmou Klopp, em entrevista coletiva na véspera de Tottenham x Liverpool, pela Premier League.

“Penso que é muito duro tomar decisões tão precoces. O senhor Abramovich oferece algumas chances, dinheiro, jogadores, que seja, mas não é a pessoa mais paciente do mundo”, completou.

“Sinto muito por Frank, porque é um técnico jovem e muito, muito talentoso. Desejo a ele apenas o melhor, e tenho certeza que ele ficará bem. Mas claro que é algo difícil quando acontece no seu clube, e o Chelsea é obviamente o clube de Frank”.

Klopp e Lampard discutiram na beira do campo Getty Images

Lampard foi treinador dos Blues durante uma temporada e meia, na qual foi vice-campeão da FA Cup, a Copa da Inglaterra, e classificou o time à Uefa Champions League de 2020-21.

Após um mercado de impacto, com contratações de Kai Havertz, Timo Werner e outros, o clube almejava brigar pelas primeiras posições no Campeonato Inglês, o que não aconteceu. O Chelsea chegou a liderar a competição em 5 de dezembro, mas caiu e hoje ocupa apenas o 10º lugar.

Para o lugar do ex-meia, maior artilheiro da história do Chelsea, foi contratado o alemão Thomas Tuchel, que sucedeu Klopp duas vezes, no Mainz e no Borussia Dortmund. Após passagem pelo Paris Saint-Germain, ele chega para competir com um de seus mentores.

“Thomas Tuchel é ótimo. Infelizmente para nós, ele é um treinador muito bom. Conheço-o há muito tempo e o respeito bastante. Esse elenco do Chelsea é um presente, e tenho certeza que Thomas vê dessa maneira”, elogiou Klopp.