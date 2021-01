Anitta fez um comentário alfinetando Thiago Abreu, pai de Melody, e acabou deixando o produtor irritado. A dona do hit Vai Malandra disse que a menina tem talento, mas precisa de um empresário de verdade. O funkeiro, conhecido como MC Belinho, rebateu a crítica da cantora em uma publicação no Instagram. “Te ofereço a carreira dela”, respondeu ele nesta sexta-feira (8).

A polêmica começou nesta madrugada, quando Anitta comentou em um perfil de fofoca no Instagram sobre a idade da adolescente, que tem 13 anos. “Eu juro por Deus que acho que essa menina tem tudo pra ser babadeira na música. Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empresário”, escreveu.

No meio disso, Flayslane Raiane deixou um comentário concordando com as palavras da artista. “Sempre achei”, respondeu a ex-BBB.

Não demorou muito para que Belinho tomasse conhecimento sobre os comentários das duas cantoras. “Flay, falar dela, que tem potencial, que acha isso ou aquilo e que o pai é o ruim, é fácil, né? Não entendem que vocês só conhecem a Melody porque eu estou há cinco anos dando meu sangue, trabalhando como um louco para manter ela na mídia, sem ajuda de filha da puta nenhum”, iniciou ele em publicação no Instagram.

Em seguida, o funkeiro mencionou Anitta no comentário. “Já que você vê tanto potencial nela, te ofereço a carreira dela e fico somente como pai. Vamos ver, ok? Estou aguardando seu contato. Falar, apontar, qualquer um faz. Fazer é difícil”, completou.

Confira os comentários a seguir: