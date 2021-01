‘Te pago a terapia’ · .

Projota deu uma lição de empatia na madrugada deste domingo (31) ao passar um sermão em Lucas Penteado pela confusão que causou com os demais participantes do BBB21. O rapper afirmou que ficou decepcionado com o ator, mas que está disposto a ajudá-lo financiando sua terapia fora do programa. “Se por acaso você não tiver essa grana, eu te pago uma psicóloga”, disse.

O músico apontou a gravidade das coisas que Lucas disse para os outros confinados durante a festa de sábado (30), quando alegou ter fingido estar alcoolizado para testar a fidelidade dos brothers.

“Eu me decepcionei muito com você. Os relatos das pessoas sobre toda a forma que você agiu com elas são fortes, mano. São fortes. São relatos de crueldade, são relatos de atitudes maléficas, atitudes maquiavélicas, tá ligado? Manipulação”, iniciou.

“Eu sei que você é novo, mas não justifica a forma como você falou com as meninas. Você apontou o dedo na minha cara, está maluco, cara? Vou fazer 35 anos para aguentar moleque apontando o dedo na minha cara”, disse.

O cantor ainda frisou quais podem ser as consequências fora da casa: “Eu não sei o que as pessoas lá fora estão pensando, eu não posso dizer, eu não sou o juiz. Eu sou uma das pessoas aqui dentro que não concorda com as suas atitudes. Mais que eu não concordo, eu abomino as atitudes que você teve aqui ontem”, ressaltou.

“Quando você tomou essas atitudes, você sabia dos riscos. Você pegou o seu bagulho e falou: ‘Foda-se’. Seus sonhos, mano. Seus sonhos. Pensa em quantos moleques sonham em ter a oportunidade que você está tendo, mano”, afirmou.

Projota continuou desabafando sobre a ideia de Lucas querer unir os negros contra os brancos dentro da casa. “Você veio com uns papos tortos para cima de mim, mano. Veio falar que a gente tinha que fazer todo mundo ir embora, ficar só os pretos contra os brancos… Que horas isso, mano? Que horas no meu rap você entendeu isso? Eu sou filho de mulher branca, mano. Irmão de um homem branco e filho de um homem preto”, disparou.

“Os caras [a direção do BBB] colocaram mais que o dobro de negros que já colocaram um dia este ano. E a primeira festa do bagulho é sobre o patrimônio africano. Se você não consegue ver isso como um grande passo para a igualdade que você estava tentando buscar de uma forma ridícula aqui…”, completou.

Lucas começou a chorar e foi consolado pelo cantor. “Você foi hoje falar com a psicóloga. Te ajudou de alguma maneira?”, perguntou. “Ajudou”, confirmou. “Pois eu te falo, irmão… Se por acaso você não tiver essa grana, eu te pago uma psicóloga”, ofereceu ele, deixando o ator emocionado.

O cantor continuou o discurso: “Eu não sou seu juiz, eu só sou um homem. Um homem que eu sei que você admira”.

Lucas, então, tentou se justificar dizendo que não consegue entender o que fez de errado. “Eu estou vendo que eu nem sei exatamente o que eu fiz, mano. Porque eu não sei o que eu fiz para as minas para ficarem nesse ponto aí que você acabou de me descrever. Eu não sei, mano.”

Enquanto Karol Conká foi duramente criticada, Projota teve sua postura aprovada e recebeu elogios na internet. Confira algumas reações:

Porra, eu já acordo chorando com o papo do projota com o Lucas.

Tiago se um dia eu te critiquei pq me decepcionei com seus sons, eu estava fora de mim. O cara é muito foda pqp

— Ⓜ️ichele 🏳️‍🌈 (@_pohalibriana) January 31, 2021

Projota. O cara mais NECESSARIO do mundo! Que orgulho! Isso que aconteceu com o Lucas é só o retrato de como a Militancia ERRADA tem fodido a cabeça das pessoas! Imagina o que ele escutou a vida toda? Sem passar pano! Acho que a maior culpa e de quem militou errado pra ele! https://t.co/QAJnGTGRoF

— Paolla Menezes (@paolla_menezes) January 31, 2021

O Lucas errou sim mas n justifica as pessoas isolar ele dessa forma

o que o Projota fez com ele tá de parabéns era isso que as pessoas deveriam ter feito não passar a mão na cabeça mas fala a real falar a verdade o que ele fez não foi certo

Ofereceu ajuda .

— Manu (🍼) ( 🦅 =🍄) (@manucoment) January 31, 2021

O Projota é realmente incrível; a Karol realmente tá demonstrando ser bem complicada. Já o Lucas eu não sei; acho que ele causou esse super climão com as pessoas da casa e tá pagando caro por isso. O preço tá alto demais? Talvez …

— Vanessa Rocha (@NessadRocha2) January 31, 2021

Projota é sábio, foi extremamente cuidadoso e importante na conversa com Lucas, procura se da bem com todo mundo. Mas quando está na rodinha dos “evoluidos”, vê o quão pesado e absurdo são as falas e não fala nada e já vi mtas vezes rindo. Então esta em observação por mim #BBBB21

— Mariana 🌷 (@Maricomentaaa) January 31, 2021