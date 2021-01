Ester (Grazi Massafera) perderá a paciência ao dar a Hélio (Raphael Vianna) uma última chance de confessar que aceitou uma fortuna para ser preso no lugar de Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. A mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) humilhará o advogado e o tratará como um cachorro. “Depois eu te trago um ossinho”, disparará a mocinha da novela das seis.

Além de montar um dossiê para provar que o avô de Alberto (Igor Rickli) é o carrasco nazista Klaus Wagner, a jovem procurará o irmão de Marizé (Livian Aragão) para ajudá-la a colocar o milionário atrás das grades. “Que surpresa! Eu imagino que você não tenha vindo aqui me trazer uma cesta de frutas ou um livro de autoajuda”, debochará o rapaz.

“É, um livro de autoajuda não seria má ideia, está na sua cara que você está precisando de bons conselhos. Senta. Eu quero falar olhando para a sua cara”, exigirá a loira. “Se você é mais uma que vem aqui para arrancar uma confissão sobre o crime que aconteceu com o seu pai, você perdeu o seu tempo”, insistirá o filho de Bibiana (Cyria Coentro).

A amiga de Taís (Débora Nascimento) mostrará que não está para brincadeira e dará um ultimato para o galã de Raphael Vianna nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 1º. “Admite na minha cara que foi você”, ordenará a diretora da ONG Casa Amar.

“Eu não admito coisa nenhuma. Para de forçar a barra. Para de tentar arrancar uma confissão de uma coisa que você e o Cassiano [Henri Castelli] inventaram. Eu não tenho nada a ver com o revanchismo de vocês contra o seu Dionísio”, responderá Hélio, que ainda levará uma invertida de Ester. “Revanchismo? Não. Eu quero justiça”, emendará ela.

Ponto final

Hélio ainda argumentará que a rivalidade entre os Schneider e os Albuquerque não está na sua alçada, mas não convencerá a personagem de Grazi Massafera. “O problema é seu. O que eu falei para o delegado, eu vou manter até o fim dos meus dias, porque essa é a única verdade que tenho para contar”, teimará o irmão de Lipe (Pablo Mothé).

“E quanto você ganhou? Dez milhões, que depois viraram onze. Não foi? Eu sei de tudo, Hélio, as paredes daquela casa têm ouvidos”, tentará mais uma vez a filha de Samuel (Juca de Oliveira). “Para com isso. Ninguém me pagou nada”, insistirá ele.

Diante da recusa, Ester descerá do salto e tratará o garoto como um cão sarnento. “Você deve ter calculado muito bem na ponta do lápis, não é? Não, Dionísio deve ter calculado para você. Dez anos de reclusão por sequestro e tentativa de homicídio. Se você se comportar bem, em três estará em liberdade condicional”, especulará ela.

“Então vale o sacrifício para depois você desfrutar de 11 milhões, né? Isso se você se comportar. Mas é lógico que vai, sabe por quê? Você pode não ser um cachorrinho inteligente, mas é bem obediente ao seu dono. Depois eu te trago um ossinho”, debochará a protagonista do folhetim de Walther Negrão, ao deixar a carceragem.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.