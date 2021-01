Team Ninja nega planos para Nioh 3 e comenta sobre Ninja Gaiden

Em entrevista para o portal The Gamer, Fumihiko Yasuda, diretor do estúdio Team Ninja e produtor da franquia Nioh, comentou sobre os futuros planos da desenvolvedora e as perspectivas de suas principais franquias.

Anteriormente, Yasuda já havia informado que pretendia dar uma pausa na série Nioh em 2021, focando em novos projetos. Agora, durante a entrevista, o produtor voltou a indicar que não há planos para uma possível sequência de Nioh 2, mas que pretende voltar os olhos à saga em um futuro indeterminado.

“Em termos de uma sequência agora, a Team Ninja gostaria de se concentrar em novos títulos, então realmente não há um plano para Nioh 3 neste momento”, disse Yasuda. “Mas depois de criar alguns novos projetos e ganhar algumas novas experiências e habilidades desses novos projetos em potencial, gostaria de voltar à série em algum momento, utilizar toda a experiência e novas habilidades que ganhamos com alguns novos projetos e então, potencialmente, voltar para a série naquele ponto e criar um jogo ainda melhor para superar Nioh e Nioh 2 e para criar algo ainda mais grandioso.”

Enquanto o diretor negou qualquer possibilidade de levar Nioh ao Xbox, o produtor empolgou os fãs em relação à franquia Ninja Gaiden, afirmando que a saga possui uma “longa história nos consoles da Microsoft” e que pretende vê-la novamente na plataforma. No momento, ainda não há “nada a anunciar” sobre a história de Ryu Hayabusa, mas pode ser que grandes notícias apareçam em um “futuro próximo”, segundo Yasuda.

Rumores recentes indicam que o estúdio vem trabalhando em um título de mundo aberto para a nova geração, e o assunto não passou batido por Fumihiko Yasuda, que revelou que “gostaria de tentar um jogo de estilo de mundo aberto no futuro”, se aproveitando das capacidades de hardware como os SSDs.

Será que a Team Ninja virá com tudo nos próximos meses? E como está a expectativa para um futuro revival de Ninja Gaiden? Deixe sua opinião nos comentários.