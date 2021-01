TecBan abre matrículas para programa de estágio 2021

TecBan abre matrículas para o programa de estágio. Os interessados podem realizar sua candidatura até o dia 28 de janeiro e devem estar cursando Administração, Logística, Economia, Direito ou afins. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

TecBan abre matrículas para estágio

A TecBan abriu inscrições para seu programa de estágio. Os contratados irão exercer suas funções em áreas como Administração, Gestão e Tecnologia.

Os interessados aprovados no programa irão estagiar durante seis horas por dia, com horários disponíveis entre 8h e 18h. O programa está disponível nas cidades de São Paulo, Florianópolis e Barueri.

Todas as vagas disponíveis na TecBan podem ser conferidas no link.

A empresa também conta com diversos benefícios para seus estagiários, incluindo vale transporte/fretado, vale refeição/alimentação, horário flexível, Home Office, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico e salário compatível com o mercado.

Os contratados irão trabalhar de forma híbrida, ou seja, dentro do escritório e em Home Office.

Como se inscrever

As inscrições serão encerradas no dia 28 de janeiro. Os interessado devem realizar a inscrição de forma virtual, acessando o site. Ao acessar o endereço eletrônico, basta procurar a vaga de interesse para realizar a candidatura.

