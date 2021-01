Técnico do Barcelona cita Neymar para falar de Messi no PSG e abre porta para saída de ex-Palmeiras

O Barcelona ainda se recupera da perda da Supercopa Espanhola para o Athletic Bilbao, ocorrida no último domingo, e, nesta quinta-feira, encara o Cornellá, em mata-mata pela Copa do Rei.

Antes do confronto, o técnico Ronald Koeman falou sobre temas importantes a respeito do elenco do time blaugrana.

Para o futuro, existe um temor bastante grande na Catalunha de que Lionel Messi possa deixar o Barcelona ao final da temporada.

Equipes como Paris Saint-Germain e Manchester City tem interesse público em contar com o craque. O holandês falou sobre o assunto e e citou Neymar para explicar o cenário do camisa 10.

“Se me perguntam se tenho interesse por Neymar ou Mbappé, digo que “sim”. É o mesmo. Não sei o que pode acontecer no futuro e não posso opinar sobre eles. Nós temos que fazer o nosso, que é tentar ter o melhor elenco possível”, disse o treinador.

Outro nome que parece estar próximo da porta de saída do Camp Nou é o brasileiro Matheus Fernandes. Vendido pelo Palmeiras ao Barcelona, o atleta recebeu pouquíssimos minutos com a camisa do time espanhol e deve mesmo deixar o gigante da Catalunha.

“Em princípio não tenho preferência em um clube para ele. É um jogador que não damos muitos minutos. É um jogador jovem, como outros, que podem buscar uma equipe para ir e jogar. Acredito que na idade dele é necessário jogar partidas. E o jogador sabe que o melhor para ele é ir em busca”.