Técnico do Fluminense revela ajuda do ‘fanático’ Thiago Silva e ‘entrega’: ‘Quer muito voltar’

Nesta temporada, Thiago Silva trocou o Paris Saint-Germain pelo Chelsea, provável último time do defensor na Europa. Aos 36 anos, ele tem um retorno ao Fluminense muito esperado pelos torcedores. E que ganhou mais um incentivo de dentro do clube.

Escolhido para ser o treinador do Tricolor das Laranjeiras após a saída de Odair Hellmann, Marcão é muito amigo de Thiago. Ele revelou as conversas que tem com o defensor e disse que espera uma volta do zagueiro ao Fluminense.

“Ele é fanático, é muito Fluminense. Vê jogo junto, curte, fala, vai ser um grande treinador. Tem uma leitura absurda, perfeccionista. Gosta muito de tática”, disse Marcão, compltando sobre uma possível volta.

“Eu acho que sim (volta ao Fluminense), presidente vai organizar o clube, estruturar e vamos ter o capitão com a gente. Eu tenho certeza, vamos fazer de tudo para trazer o ‘capita’. Ele quer muito (jogar no Fluminense)”, disse o treinador, em entrevista ao canal Pilhado.

Thiago Silva comemora após marcar para o Fluminense sobre o Boca Juniors Getty Images

Durante o papo, Marcão afirmou que troca mensagens com frequência com Thiago, que, inclusive, quer saber como anda o trabalho diário no Fluminense e o ajuda.

“Nossa relação é a que eu vejo todos os jogos dele, ele vê todos do Fluminense. A gente vai trocando, se ajudando. Ele tem a cultura francesa, mas tudo o que eles fazem, a gente traz pra gente e bota no dia a dia. A gente trabalha com jogadores de nível internacional, ajuda muito”, afirmou Marcão, completando.

“Passava o time, ele perguntava quem iria jogar. Perguntava se estava bem, se tinha treinado bem, dizia ‘gostei’. A gente corneta jogando, vendo, dando aqueles gritos”. finalizou.

Thiago Silva foi formado na base do Fluminense e é torcedor do clube desde a infância. Começou no profissional no RS FC e depois atuou pelo Juventude. Passou pelo Porto B e depois foi para o Dinamo Moscou, onde sofreu com uma tuberculose. Ele ficou internado durante meses e quase tirou um pedaço do pulmão.

Depois de uma longa recuperação, foi contratado pelo Fluminense em 2006 e fez história no clube. Foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice da Libertadores no ano seguinte.

Em 2008, foi negociado com o Milan, clube que defendeu até 2012. Foi comprado pelo PSG e ficou na França até a última temporada, quando não renovou o contrato e rumou para o Chelsea.