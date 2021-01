Técnico do Fortaleza, Enderson Moreira é internado por precaução após contrair COVID-19

Após ser diagnosticado com COVID-19 no início da semana, o técnico Enderson Moreira, do Fortaleza, foi internado neste sábado (30). Segundo comunicado divulgado pelo Leão do Pici, a medida foi tomada por precaução após o treinador contrair a doença.

“O Fortaleza Esporte Clube informa que o técnico Enderson Moreira está cumprindo seu período de quarentena em virtude do acometimento pela COVID-19”, começou por dizer o clube, no comunicado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Ele está em acompanhamento em ambiente hospitalar por precaução, está clinicamente bem, sem necessidade do uso de nenhum suporte de oxigênio. A programação é que se continuar evoluindo positivamente, Enderson deverá concluir seu isolamento em casa”, concluiu.

Enderson, de 49 anos, apresentou sintomas leves gripais após constatar a presença do vírus no seu organismo. Como o treinador teve uma recaída, optou-se pela internação.

Ele está em acompanhamento em ambiente hospitalar por precaução, está clinicamente bem, sem necessidade do uso de nenhum suporte de oxigênio. A programação é que se continuar evoluindo positivamente, Enderson deverá concluir seu isolamento em casa. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) January 30, 2021

O clube nordestino volta a campo neste domingo (31), quando encara o Atlético-MG, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Auxiliar de Enderson, Léo Porto será o encarregado de comandar a equipe.