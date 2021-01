Técnico interino Ailton Ferraz cobra firmeza do Fluminense para clássico contra Flamengo

O Fluminense busca superar mais um desafio no confronto desta quarta-feira contra o Flamengo: a ausência do técnico Marcão, que cumpre protocolo de isolamento e se recupera da covid-19. O Fla-Flu será realizado às 21h30, no Maracanã e é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A missão de comandar o Fluminense ficou com o auxiliar Ailton Ferraz, que também é técnico da equipe sub-23. Para ele, o time precisa estar preparado para o desafio: “é uma responsabilidade, mas me sinto preparado. Clássico é sempre difícil e sabemos que é um jogo que precisamos entrar firmes, fortes e com sangue nos olhos para conseguirmos superar o rival. Confiamos muito no bom jogo e na vitória”.

Além do clássico carioca, Ailton Ferraz também será o comandante do Fluminense para o jogo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, em São Paulo. O Tricolor está com 40 pontos e ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro. A equipe ainda não venceu depois da saída de Odair Hellmann, acumulando duas derrotas e um empate sob o comando de Marcão.

A provável escalação do Fluminense para o clássico com o Flamengo é a seguinte: Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.