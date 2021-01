Técnico Lampard elogia garotos após vitória do Chelsea

A vitória do Chelsea por 4 a 0 sobre o Morecambe, em jogo válido pela terceira da Copa da Inglaterra, aliviou o ambiente do Chelsea, que vinha de três jogos sem triunfos pelo Campeonato Inglês. Os garotos Callum Hudson-Odoi e Billy Gilmour receberam elogios do técnico Lampard após a partida.

Chelsea quebrou jejum de três partidas no Campeonato Inglês

“Callum está melhorando bastante e ainda podemos esperar muita coisa dele. Sua aplicação nos treinos e seu desejo de jogar são incríveis. Seu gol foi um fantástico exemplo de corrida que quebra linhas e finalizou como um atacante deve fazer. Isso é um ponta dos dias de hoje “, disse Lampard, sobre o autor do terceiro gol.

“Eu sei que Billy vai ser um grande jogador para esse clube, dizendo o mínimo. Ele cuidou bem da bola hoje e já tinha feito isso quando entrou contra o Manchester City”, disse o técnico, sobre o volante de apenas 19 anos.

O próximo jogo do Chelsea é contra o Fulham, no dia 15 de janeiro, pelo Campeonato Inglês.