Técnico que chorou ao vencer Liverpool era freguês de Klopp e chegou até a levar goleada de 9 a 0 na Premier League

Nesta terça-feira (4), uma cena ocorrida ao final da vitória do Southampton em cima do Liverpool, pela Premier League, deve ser lembrada ao longo de todo o ano de 2021.

Após o apito final, o técnico Ralph Hasenhüttl desabou em lágrimas após conseguir um importante triunfo em cima do líder da Premier League. A vitória deixou a equipe colada no Manchester City, na 6ª colocação, próximo da zona de classificação para as competições europeias.

Mas, o grande destaque ficou mesmo pelo ocorrido com o treinador. Às lagrimas foram por conta de um tabu quebrado: esta foi a primeira vez na carreira que o comandante venceu Jürgen Klopp. Até então, tinham sido outras quatro derrotas.

Ralph Hasenhüttl encarou momentos difíceis à frente do Southampton. Durante a temporada 2019/2020, o treinador chegou a ficar oito partidas sem vencer e acumulou resultados catastróficos, como a goleada acachapante de 9 a 0 sofrida para o Leicester, ainda na 10ª rodada.

Mesmo ainda com uma temporada bastante fraca, o Southampton encerrou a Premier League na 11ª colocação, com 52 pontos.

Ao longo da carreira, Ralph Hasenhüttl havia trabalhado apenas na Alemanha e fez boas campanhas à frente do Red Bull Leipzig, por exemplo, na temporada 2016, quando conseguiu o acesso à Bundesliga após terminar a segunda divisão com o vice-campeonato.