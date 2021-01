Telegram agora permite importar conversas do WhatsApp; veja como

Se você é um dos usuários que resolveram deixar o WhatsApp, mas tem dúvidas em relação à saída da plataforma do Facebook, o Telegram apresentou ontem (27) uma nova ferramenta que pode ajudar na sua decisão: quem optar pelo aplicativo russo poderá levar junto todo o seu histórico de bate-papo do WhatsApp.

A nova funcionalidade, por enquanto restrita a dispositivos com iOS, veio junto com a versão 7.4 do Telegram que, nas notas de atualização, prevê a opção de “mover seu histórico de chats de outros aplicativos como WhatsApp, Line e KakaoTalk para o Telegram”. Veja abaixo:

Fonte: Telegram/DivulgaçãoFonte: Telegram

Logo em seguida, o Telegram lançou uma atualização de versão, com o número 7.4.1, que suprimiu a referência à ferramenta de migração. No entanto, você ainda consegue importar seus bate-papos diretamente do WhatsApp.

Como exportar as conversas do WhatsApp para o Telegram?

Fonte: Android Authority/ReproduçãoFonte: Android Authority

Para que a transferência do seu histórico de conversas seja feita do WhatsApp para o Telegram, é preciso que você tenha instaladas em seu dispositivo as duas atualizações recentes dos dois aplicativos. Após se atualizar, basta seguir o passo-a-passo abaixo para fazer a importação.

Perceba que não é possível importar os chats em lote. Você terá que transferi-los individualmente do WhatsApp para o Telegram. Veja como fazer: