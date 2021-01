Tell Me Your Secrets: veja quando estreia nova série do Amazon Prime Video

A série Tell Me Your Secrets, do Amazon Prime Video, finalmente ganhou uma data de estreia na plataforma de streaming. A partir do dia 19 de fevereiro, os assinantes poderão acompanhar a trama que promete ser eletrizante. Descrita como um thriller psicológico, a produção foi criada por Harriet Warner, que também assinou os roteiros.

O primeiro trailer de Tell Me Your Secrets também foi lançado nesta quarta-feira (27). Pelas imagens, o público já pode sentir um pouco das emoções que vêm por aí. “Há muitas coisas que nem todos nós contamos para os outros”, alerta a personagem Emma (interpretada por Lily Rabe)

A trama acompanha três personagens diferentes, sendo que cada um deles possui um passado repleto de segredos altamente perigosos. Além de Emma, que agora vive em um programa de proteção a testemunhas, temos ainda Mary (Amy Brenneman), uma mãe à procura de sua filha, e John (Hamish Linklater), que busca por sua redenção.

Confira o trailer completo:

Saiba mais sobre Tell Me Your Secrets, nova série do Amazon Prime Video

Produzida por Bruna Papandrea, que também esteve por trás de The Undoing e Big Little Lies, e Casey Haver, a produção ainda conta com as participações de Enrique Murciano, Stella Baker, Elliot Fletcher, Xavier Samuel, Chiara Aurelia, Ashley Madekwe e Bryant Tardy no elenco.

Ao todo, serão cerca de 10 episódios que, possivelmente, serão lançados semanalmente no Amazon Prime Video, assim como outras séries originais da plataforma de streaming. Foi o caso de The Boys e The Expanse, por exemplo. John Polson foi o diretor responsável pela unidade criativa da 1ª temporada.

Tell Me Your Secrets fará sua faz primeira apresentação em uma sexta-feira, 19 de fevereiro, pelo streaming do Amazon Prime Video.