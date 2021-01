O Botafogo sofreu mais um duro golpe na luta contra o rebaixamento e se complicou. O clube encarava o clássico com o Vasco, no domingo (10), em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, como decisivo. Após a derrota por 3 a 0, o lateral-esquerdo Victor Luís fez um discurso contundente em tom de cobrança.

“Não é este jogo. Já vem de jogos que a gente vem falando que sempre o próximo jogo é o decisivo e não estamos virando esta chave. Nossa realidade hoje é dura. Para vestir esta camisa tem de ser muito homem. Hoje, tem de ser homem, tem de se impor dentro de campo, botar a cara e se apresentar. O momento precisa disso. Estamos necessitando disso”.

“Fizemos uma partida que tivemos oportunidades de fazer o gol, mas infelizmente não estamos concluindo. Não quero dizer que é a parte do ataque. É o time inteiro. Todo mundo tem de chamar a responsabilidade para si, tem de ser homem suficiente para vestir esta camisa”, disse Victor Luís.

O lateral-esquerdo aumentou o tom de cobrança e falou até mesmo de fatores extracampo que o elenco precisa abrir mão para focar na luta contra o rebaixamento no Brasileiro.

“Não dá para esconder o estado de alerta que nós estamos. É inaceitável a gente vir de partidas desta maneira, entrar em campo e não conseguir reverter esta situação. É cada um buscar um pouco mais de si. Cada um procurar saber da história do que passou para chegar até aqui e renunciar algumas coisas para viver este momento aqui, entregar e tirar o Botafogo desta situação, porque se a gente não renunciar a coisas extracampo, infelizmente, vai acontecer o pior”.

Victor Luis em lance contra o Vasco Vitor Silva/Botafog

“Enquanto há chance, vamos lutar até o fim. É o mínimo que cada torcedor e esta camisa merecem. Não tem mais conversinha, não tem mais palavra bonita, mais nada. Entrar em campo, fechar a boca e fazer o máximo possível para reverter esta situação dentro de campo”, acrescentou.

O drama do Botafogo aumentou após a derrota no clássico. A distância para sair do Z-4 cresceu. Na 19ª colocação, com 23 pontos, o Fogão está a nove pontos do Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O clube carioca volta a campo contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada.