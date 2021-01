‘Tem mais cabelos brancos do que eu’

Na manhã desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos as sedes das duas partidas finais da Copa do Brasil.

O duelo de ida será na Arena Grêmio e a volta, decisiva, no Allianz Parque. A princípio, as datas para as finais estão marcadas para os dias 11 e 17 de fevereiro.

Logo após o sorteio, os técnicos Abel Ferreira e Renato Portaluppi, que estavam presentes no evento, responderam perguntas dos repórteres. Ambos os comandantes rasgaram elogios aos times rivais e pregaram o respeito antes da decisão da Copa do Brasil.

Para o português, o fato de Renato ter um largo período de comando à frente do Grêmio lhe dá um certo favoritismo antes da decisão. Abel Ferreira, inclusive, brincou com o fato de Renato ser mais velho.

“Renato é bem mais velho do que eu, tem mais cabelos brancos”, brincou o português, que ouviu do treinador rival. “Deixa a torcida voltar que os seus vão começar a crescer”. Após as risadas, Abel fez uma breve análise do Grêmio e também da forma como o Palmeiras atua desde sua chegada.

“Ganhou e perdeu mais do que eu, é um grande treinador. É um prazer tirar uma foto com ele. Tem um trabalho fantástico no Grêmio, por continuidade. Tem uma vantagem tremenda, conhece os caminhos do futebol brasileiro. O Palmeiras é extremamente competitivo. Competimos para ganhar, sempre estar na máxima força, ter a melhor estratégia, as decisões definem o que está dentro da sua cabeça. O que mais me anima é que quem possa assistir tenha emoção”, disse o treinador.

Renato aproveitou para responder aos elogios e destacou a semifinal entre Palmeiras e River Plate como uma ‘aula’ para estudar o rival antes da grande decisão da Copa do Brasil.

“Até dei os parabéns para ele. Gosto que o treinador estrangeiro venha e tenha sucesso. A cobrança aqui é muito grande, os treinadores vêm de fora, não têm tempo e são mandados embora. Ele conhece bem o Grêmio, eu conheço bem o Palmeiras, mas sempre bom ver uma semifinal como essa entre Palmeiras e River para ficarmos atentos”.