‘Temos obrigação de acesso à Série A’

O Cruzeiro apresentou nesta sexta-feira seu novo diretor de futebol: André Mazzuco, ex-Vasco e Coritiba.

Em sua primeira entrevista, o dirigente afirmou que a Raposa tem “obrigação” de conseguir o acesso à Série A, apesar de só ter 0,3% de chance de subir de divisão.

No entanto, ele também admitiu que já trabalha com um planejamento para mais uma temporada na Segundona, em pleno ano de centenário celeste.

“O Cruzeiro tem essa obrigação do acesso à Série A, a gente entende isso pelo tamanho do clube”, afirmou.

“A gente ainda tem uma situação matemática a ser resolvida [0,3% de chance de subir]. É difícil jogar a toalha, no futebol tudo pode acontecer. Mas, naturalmente, a gente sabe que é uma situação difícil de momento. Temos que trabalhar com os dois cenários, de um planejamento pós-Série B iniciada em 2020, com um planejamento já pensando, de novo, nessa briga pelo acesso”, acrescentou.

Mazzuco ainda salientou que quer estar cercado de “pessoas vencedoras” na Toca da Raposa.

De acordo com o novo diretor, essa será a única forma do clube mineiro superar suas enormes dificuldades financeiras, com uma dívida total de R$ 1 bilhão.

André Mazzuco em sua apresentação como novo diretor do Cruzeiro Igor Sales/Cruzeiro

“Juntando tudo isso, é um desafio importante. Obviamente, temos uma equipe de profissionais disposta a se doar, se entregar, tirar o Cruzeiro dessa situação. Dentro do planejamento desse ano, sempre cito que a gente tem duas coisas em paralelo que são fundamentais. O primeiro é contornar e equilibrar os problemas, buscar soluções para o que o Cruzeiro tem passado. E, por outro lado, vencer. A gente precisa buscar esse acesso à Série A a todo custo”, observou.

“O Cruzeiro de 2021 vai ser um clube que precisa receber pessoas vencedoras, precisa ter atletas que queiram vencer, profissionais que queiram vencer, e que estejam cientes dos problemas do clube. As coisas vão ser feitas em paralelo. Ao mesmo tempo que vamos buscar soluções, temos essa nossa obrigação e desejo de conquistar e vencer. Acho que isso tem que ser o foco desde o primeiro momento”, finalizou.

Além de Vasco e Coritiba, Mazzuco trabalhou também em Paysandu, Paraná Clube e Red Bull Brasil.

Seu período mais vitorioso foi no Coxa, time em que ele faturou grande quantidade de troféus nas categorias de base.