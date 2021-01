A Atalanta atropelou o Milan na vitória por 3 a 0, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Em campo, Duván Zapata, que fez um gol, teve de ouvir uma provocação de Zlatan Ibrahimovic.

No fim da partida, as câmeras flagraram o sueco dando uma cutucada no colombiano, comparando seus gols com o número de jogos do adversário na carreira.

“Tenho mais gols do que você tem de jogos na carreira”, disparou Ibra.

O ESPN.com.br foi conferir se o polêmico atacante do time rossonero tinha razão nos números. Sim, segundo o site Transfermarkt, Ibra marcou mais do que Zapata entrou em campo.

Ibrahimovic: 542 gols por clubes e seleções

Zapata: 350 jogos por clubes e seleções

Ibrahimovic sorri antes de jogo entre Milan e Sampdoria, pelo Italiano Getty Images

Em campo, o resultado fez a Atalanta subir na tabela. A equipe chegou a 36 pontos e ocupa a sexta posição do Campeonato Italiano.

Por outro lado, o Milan estacionou com 43 pontos, na primeira posição, já que a Inter de Milão empatou com a Udinese e está em segundo, com 41.

O próximo compromisso de ambos será pela Copa da Itália. Na terça-feira, o Milan encara a Inter. No dia seguinte, Atalanta e Lazio se enfrentam.