O ano de 2021 não começou bem para o São Paulo também. Nesta quarta-feira, o time tricolor foi até Bragança e levou um verdadeiro “baile” do Red Bull Bragantino, perdendo por 4 a 2 em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado pode até ser classificado como enganoso, já que o Red Bull chegou como quis à área são-paulina criando uma chance de gol a cada posse de bola praticamente e bombardeando a meta de Tiago Volpi.

Após o duelo, o técnico Fernando Diniz admitiu a culpa no atropelo em seu primeiro jogo no ano.

“A gente fez uma partida muito ruim, muito abaixo em todos os sentidos. Quando acontece isso, o treinador é o principal responsável e é isso que aconteceu. A gente não conseguiu sair jogando, uma marcação forte do Red Bull. Eles preparam o campo pra bola ficar mais lenta e a gente não conseguiu desenvolver o jogo de saída e cedemos alguns contra-ataques que não costuma ceder, ficamos mal posicionados, expostos”, disse o técnico.

Durante a partida, uma cena chamou atenção captada pelos microfones da transmissão oficial. Diniz se envolveu em uma discussão com Tchê Tchê. “Tem que jogar, cara**! Seu ingrato do cara*! Seu perninha do cara*! Mascaradinho, vai se fu**!”, disse o técnico.

Ele foi breve na sua explicação na coletiva sobre o incidente e afirmou que será tratado internamente.

“Coisa de jogo. Tenho um jeito de cobrar que todo mundo conhece, ele principalmente, e a gente vai resolver internamente”.