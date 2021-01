‘Tentei de tudo pelo bem dele’ · .

Após deixar de seguir Nego do Borel nas redes sociais e ter o unfollow retribuído, Anitta passou a ser criticada. Fãs do cantor a acusaram de não ser amiga de verdade, pois “saiu” do lado dele em um momento difícil. “Se existe algum ser humano que mais tentou de tudo pelo bem dele, eu desconheço”, rebateu a funkeira.

“Só acho que não era uma amizade sincera da parte dela. Por mais que a gente erre, amigo jamais sai do nosso lado”, alfinetou uma internauta, identificada como Diana Martins, no Instagram. “Não falem sobre o que não sabem”, se defendeu a cantora.

A troca de unfollows aconteceu na segunda-feira (18), após diversas acusações de agressão, estupro de vulnerável e até tentativa de feminicídio contra Nego serem feitas por Duda Reis e Swellen Sauer, ambas ex-namoradas do cantor. Ele negou tudo.

A funkeira já havia avisado que não iria passar a mão na cabeça de nenhum amigo. “Meu papel já fiz há tempos e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações”, disse ela, sem citar nomes.

Anitta já havia sido criticada pela amizade com Nego em outras ocasiões em que ele esteve envolvido em polêmicas. Em 2019, o cantor chegou a ser vaiado pelos fãs da funkeira durante um ensaio para seu bloco de Carnaval por um episódio de transfobia contra Luisa Marilac.

Na época, Anitta foi cobrada por manter a amizade com o funkeiro, mas o defendeu. “Eu jamais vou virar as costas para um amigo meu. O que posso fazer, como amiga, é instruir as pessoas das coisas que elas não sabem”, explicou ela.

A cantora chegou a desabafar sobre todas as tentativas que fez de alertar o amigo para atitudes com que ela não concordava, mas ele não a escutava. “Estava enxugando gelo, então parei de falar”, se justificou.

