Terceira temporada de The Boys vai adaptar arco sobre orgia de heróis · .

Mesmo sofrendo com ameaças de parte do público por causa de certas escolhas criativas em The Boys, o showrunner Eric Kripke continuará explorando temas ousados na terceira temporada do fenômeno do Prime Video. Em uma publicação na rede social, o produtor revelou que vai abordar um arco infame dos quadrinhos no novo ano.

Chamada de Herogasm (uma piada com as palavras “herói” e “orgasmo”em inglês), a trama em questão é um spin-off escrito pelo criador da HQ, Gareth Ennis e ilustrado por Darick Robertson.

O arco mostra Capitão Pátria (vivido por Antony Starr na série) e os integrantes dos Sete “deixando” a Terra para combater uma ameaça alienígena. Em vez disso, eles migram para um resort em uma ilha distante para um fim de semana regado a sexo e drogas. Billy Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid) e os resto dos Meninos vão para o local tentar encontrar elementos contra a Vought.

Entre tantos momentos quentes, o arco mostra uma cena ousada envolvendo Capitão Pátria e Soldier Boy, personagem que será vivido por Jensen Ackles no terceiro ano. Isso pode significar surpresas interessantes para os fãs da série.

“Desde o primeiro dia, todos me desafiaram a fazer esse episódio. Desafio aceito, cretinos!”, escreveu Kripke, revelando a primeira página do roteiro de Herogasm, o sexto da terceira temporada, escrito por Jessica Chou.

O terceiro ano de The Boys já está em produção, com as gravações começando após o elenco cumprir as duas semanas de quarentena necessárias para trabalhar no Canadá.

Veja abaixo a publicação de Kripke que revela o título do episódio: