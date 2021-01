Termina hoje período de inscrição para o Vestibular 2021 do IFMG

Encerra nesta quinta-feira (7) o período de inscrição do Vestibular 2021 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). As inscrições devem ser feitas por meio do site do IFMG e o valor da taxa é de R$ 25 (vinte e cinco reais).

De acordo com o edital, os candidatos com renda familiar igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, estudantes de escolas públicas ou bolsista integral em escola particular e inscritos no CadÚnico têm direto à isenção do pagamento da taxa. Desse modo, os solicitantes já podem conferir o resultado no portal do instituto.

Neste ano, o processo selecionará alunos por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Assim, os candidatos poderão usar as notas do Enem das edições de 2018, 2019 e 2020. Para participar da seleção, o candidato deve ter obtido nota superior a zero em todas as provas do Enem.

Ao todo, o IFMG está ofertando 3.720 vagas em 88 cursos técnicos e de graduação do IFMG no Vestibular 2021. Metade das vagas são reservadas aos candidatos que tenham estudado em escolas públicas de acordo com a Lei de Cotas e metade é para ampla concorrência.

A lista preliminar de de inscrições deferidas será divulgada no dia 19 de janeiro. Desse modo, os candidatos terão os dias 20 e 21 para entrar com recurso. A lista final ficará disponível em 29 de janeiro. Ainda de acordo com o edital, a liberação dos resultados do processo seletivo ocorrerá após a divulgação dos resultados do Enem 2020. Clique aqui para conferir mais detalhes no edita do Vestibular 2021 UFMG.

