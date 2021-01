Terminam hoje as inscrições do Fies 2021 do primeiro semestre

O Ministério da Educação (MEC) encerra nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro, o período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021 do primeiro semestre. De acordo com o edital, os estudantes poderão usar as notas das edições de 2010 a 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A nota média exigida é de 450 e acima de zero para a redação.

As inscrições para o Fies devem ser feitas exclusivamente por meio do site do programa. Clique aqui para acessar.

Devido à pandemia da covid-19, o Enem 2020 sofreu adiamento. Com isso, os resultados só ficarão disponíveis no dia 29 de março. Desse modo, não será possível usar o desempenho desta edição para concorrer ao financiamento estudantil do primeiro semestre. Assim, só haverá a possibilidade de usar as notas do Enem 2020 no Fies 2021 do meio do ano.

Durante esse ano, a oferta total do MEC será de 93 mil vagas. O resultado da primeira edição do Fies 2021 está prevista para a próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro. Desse modo, os candidatos pré-selecionados terão do dia 3 ao dia 5 de fevereiro para complementar a inscrição.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em instituições da rede privada. Desse modo, o programa conta com duas categorias. A primeira delas tem vagas com juro zero para os estudantes que têm renda mensal familiar de um a três salários mínimos. Já a P-Fies, segunda categoria, conta com juros variáveis e visa atender a estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

