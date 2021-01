Terry provoca o Liverpool em rede social depois de queda de sequência invicta do time em Anfield

O Liverpool foi derrotado na última quinta-feira (21) pelo Burnley por 1 a 0 dentro de casa e viu uma sequência de 68 jogos sem perder no Anfield pela Premier League se encerrar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Isso rendeu provocações de rivais nas redes sociais. Foi o caso do ex-zagueiro do Chelsea e hoje assistente técnico do Aston Villa, John Terry, que compartilhou uma charge em seu perfil no Instagram para relembrar que o recorde de invencibilidade em casa segue com os Blues.

“86 jogos, quatro anos invictos dentro de casa. Apenas quando nos aposentamos, percebemos o quão bom o Liverpool é para chegar perto desse recorde. Isso será algum dia quebrado?”, escreveu o ex-jogador.

Na charge compartilhada pelo ex-zagueiro estão ele, Drogba, Lampard e Mourinho a frente de um castelo com os 86 jogos em que o time não foi derrotado entre março de 2004 e outubro de 2008.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

A última vez que o Liverpool havia sido derrotado em Anfield pela Premier League foi em abril de 2017, em partida contra o Crystal Palace.

O resultado contra o Burnley aumentou a pressão em cima dos Reds na temporada atual. O time acumula cinco jogos sem vencer no campeonato, perdeu a liderança e viu rivais diretos abrirem vantagem na disputa.