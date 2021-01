Teste de covid-19 com saliva chega a farmácias de SP por R$150

Um novo teste de covid-19 com saliva foi lançado e já está à venda. Assim, o vírus é identificado se ainda estiver ativo. Portanto, ele está disponível em centenas de farmácias em São Paulo.

Para evitar aglomerações, você pode agendar o exame por telefone. Desse modo, o resultado sai em no máximo 24 horas. Porém, no RJ, onde ele também está disponível, o retorno é de 48 horas.

Saiba quem desenvolveu o teste e seu preço no mercado. Então, para saber mais sobre isso, acompanhe esse artigo. Enfim, para conferir as últimas novidades sobre o teste de Covid-19 com saliva, continue lendo.

RT-Lamp já foi feito por mais de 300 mil pessoas

Usado para identificar o coronavírus, esse teste rápido foi criado pelo laboratório Mendelics. Dessa maneira, já encontra-se em mais de 300 estabelecimentos farmacêuticos por toda São Paulo, incluindo:

Osasco;

Guarulhos;

Barueri.

O teste de covid-19 com saliva conta com um valor mais acessível do que o exame RT-PCR. Entretanto, sua especificidade é de 100% e a sensibilidade é de 80%.

Inclusive, o PCR é o mais eficiente. Porém, seu custo é mais alto (R$470,00) e ele é mais desagradável.

Em geral, o novo teste, no início, era encontrado apenas em empresas e hospitais. Atualmente, ele também realiza-se em casa, com o valor de R$169,00.

Já nas farmácias, o preço é de R$150,00. Desse modo, mais de 300 mil cidadãos já foram testados. Além disso, o número de exames positivos foi cinco vezes maior. Principalmente, entre a metade de novembro e as primeiras semanas de dezembro.

Teste de Covid-19 com saliva foi criado pela USP em dezembro

Um exame que detecta o coronavírus por meio da saliva foi oferecido na USP, em dezembro. Assim, em sua etapa inicial, o teste estaria disponível apenas na capital de São Paulo. Além disso, só 90 pessoas poderiam testar diariamente.

Para coletar, o valor é de R$90,00. Entretanto, para comprar o kit e você mesmo fazer a coleta, é R$150,00. Desse modo, para agendar a coleta, basta acessar o site. Após isso, divulga-se o resultado dentro de 24 horas.

Exames desse tipo têm sido elaborados em diversos países, incluindo os EUA. Dessa forma, até agosto, a FDA já havia aprovado cinco testes utilizando saliva.

A agilidade nesses testes é fundamental. Porque, caso leve dias para sair o diagnóstico, passa-se o vírus adiante. Dessa forma, o contágio continua.

Então, o indicado é fazer o teste logo após ter tido contato com alguém infectado. E repetir o exame cinco dias depois. Além disso, a pessoa deve ficar em quarentena.