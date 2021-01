Teve festão? Veja como foi a virada de ano de Neymar

Apesar da grande repercussão da informação de que Neymar estaria dando uma grande festa de fim de ano em Mangaratiba, o craque do PSG teve uma virada de ano um pouco menos badalada. Após sua assessoria negar a festa e dizer que o jogador não passaria o Ano Novo no Rio de Janeiro, o atacante começou a fazer algumas postagens em seu “story” do Instagram e aparecer em fotos com amigos.

Neymar postou vídeos dele e do filho fazendo testes para a covid-19. Ele chegou a brincar em um vídeo dizendo que foi seu “quinquagésimo teste” para saber se está infectado. Em seguida, postou o vídeo da grande mesa de jantar, exibindo toda a decoração e atestando um “distanciamento” entre os assentos.

– Decoração maravilhosa, jantarzinho de casa, com distanciamento social entre uma cadeira e outra. E não é para 500 pessoas, tá? – disse o jogador em um dos vídeos, ironizando a notícia de que daria uma festa com essa quantidade de convidados.

Neymar esteve vestido de Cowboy Futurista. Ele apareceu em fotos e vídeos ao lados de amigos. Confira algumas das fotos abaixo:

Neymar e os amigos no Réveillon (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar e a cantora Juliana Gorito (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar vestido de Cowboy Futurista (Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar e a amiga Emilia Mernes (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar fazendo teste de Covid (Foto: Reprodução/Instagram)

Davi Lucca, filho de Neymar, fazendo teste de Covid-19 (Foto: Reprodução/Instagram)