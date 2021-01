Tevez confirma que não deseja sair do Boca Juniors

Em entrevista dada depois do título deste domingo na Copa Diego Armando Maradona, contra o Banfield, Carlos Tevez disse que pretende seguir jogando pelo Boca Juniors. O atacante, de 36 anos, garante não pensar em atuar por outra equipe.

“Haverá Tevez por um tempo. Vou continuar no Boca, não vou errar duas vezes”, declarou, em referência à ocasião em que ele foi jogar no futebol chinês ao invés de seguir no gigante argentino. Tevez deseja completar o contrato (vigente por mais um ano) e disputar a próxima Libertadores.

Outra parte que chamou a atenção na declaração do jogador, ex-Corinthians, é que ele já está pensando em como se preparar para seguir no mundo do futebol. Tevez disse que pretende ser treinador de futebol, mas que a cabeça ainda segue no Boca.

“Creio que me falta pouco, esta deve ser uma das últimas… Comecei a estudar e a me preparar para ser técnico, para ver o que vou fazer. Tenho que estar preparado. Mas haverá mais uma Libertadores, vou ficar”, completou.