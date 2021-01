Tevez se emociona ao falar do pai após título do Boca e surpreende ao revelar plano para o futuro

Carlos Tevez sagrou-se campeão pelo Boca Juniors pela 11ª vez no último domingo (17), ao levantar a taça da Copa Diego Armando Maradona. Ainda que o torneio não seja o mais relevante do país, o título foi festejado por ter o nome do velho amigo e maior ídolo do camisa 10. Também acabou fazendo com que o jogador de 36 anos revelasse o que fará a partir de agora.

A menos de um mês de completar 37 anos (fez aniversário em 5 de fevereiro), Tevez ainda não quer pendurar as chuteiras. Almeja jogar mais uma edição da Conmebol Libertadores, torneio pelo qual criou uma verdadeira obsessão, tendo apenas uma conquista.

A situação ficou ainda mais incômoda para ele por conta da eliminação na semifinal da edição 2020, ao ver o time ser atropelado pelo Santos (vitória por 3 a 0), na Vila Belmiro, sem esboçar qualquer reação.

“No futebol, às vezes, se pode jogar bem ou mal. A eliminação foi um golpe que nos atingiu mais do que a qualquer outra pessoa”, disse. “Todos, tanto Miguel [Ángel Russo, o técnico] como nós, cometemos muitos erros. Faltou ser rebelde [em campo], fugir das ordens técnicas, para tomar a bola, jogar, demonstrar que queríamos. Foi a maior falta que cometemos”.

Tevez tem contrato com o Boca Juniors até junho desde ano. Há uma cláusula que lhe permite rescindir agora, sem multa rescisória, assim como uma outra que assegura a renovação automática até dezembro.

“Estando bem, posso jogar. Tem outra Libertadores e não vejo motivo para não continuar tentando”, disse.“Repito: há Tevez por mais um tempo. Vou continuar no Boca. Não vou me equivocar duas vezes”, disse, mostrando arrependimento por ter ido para a China em 2017.

Mas a aposentadoria já é um tema que cerca a mente do camisa 10. Ele admitiu que já tem planos e que deve começar a se mexer na direção deles a partir de agora. A ideia é ser treinador.

“Acredito que falta pouco. Esta deve ser a última [temporada]… Vou começar a estudar, a me preparar para ser treinador, para ver o que vou fazer. É preciso estar preparado. Mas vai haver mais um Libertadores, vou ficar”, disse, durante a festa no domingo.