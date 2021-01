Thaís se apresenta aos brothers: ‘Estar aqui é surreal’ | casa BBB

Thaís é a próxima a se apresentar aos outros brothers. A cirurgiã-dentista diz que não é muito boa com as palavras, mas se emociona em seguida: “Eu nunca consegui me encontrar. Deus estava preparando uma hora. Estar aqui é surreal, de ter encontrado vocês. Cada história de vocês me fez pensar muito na minha vida. É cada aprendizado….”.