The Big Bang Theory: 10 curiosidades sobre Howard que você não percebeu

Se você é fã de The Big Bang Theory, provavelmente já deu muitas risadas com Howard Wolowitz, afinal ele é o mulherengo da série – até conhecer sua futura esposa –, mas desajeitado e estranho como o resto de seu grupo de nerds e cientistas. Será que você conhece estes fatos inusitados que separamos sobre Howard?

10. Seu nome do meio é Joel

Em um dos episódios, Howard revela para Bernadette que seu nome do meio é Joel. Isso é mencionado apenas uma vez durante toda a série, logo você teria que prestar muita atenção para guardar o nome.

9. Sua identidade online é Wolowizard

Assim como Raj, Sheldon e Leonard, Howard também passa boa parte do seu tempo em jogos online. Por isso, ele tem uma identidade secreta: o username Wolowizard, uma brincadeira com o seu sobrenome Wolowitz. Ele se autodenomina Wolowizard e mágico muitas vezes.

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

8. Ele só tem um pelo no peito

Segundo Bernadette, ele só tem um longo e solitário pelo em seu peito, mas, em outros episódios, o ator já usou apenas um roupão, revelando um peito bastante peludo. Essa pode ser uma curiosidade estranha (e até meio nojenta), porém é um fato que você não deve ter percebido até agora.

7. Howard sempre usa um broche de alienígena

Todos os personagens de The Big Bang Theory têm um estilo fashion único e… bem, questionável. O que você pode não ter percebido é que Howard sempre usa um broche de alienígena sob a gola de suas vestes, independentemente do look escolhido.

6. Ele tem uma coleção enorme de fivelas de cintos

Howard tem uma gigantesca coleção de fivelas de cinto, com cores e formatos diferentes. Em um dos episódios, ele obriga Sheldon a limpar todos eles.

5. Ele foi abandonado pelo pai aos 11 anos de idade

Ao longo de toda a série, o relacionamento de Howard com sua mãe (que nunca chegou a aparecer, sendo apenas uma voz que grita o tempo todo) foi abordado. Porém, levou algum tempo para descobrirmos que seu pai abandonou tanto o filho quanto sua mãe quando ele tinha apenas 11 anos.

4. Ele tem duas tias

Outra das mais inusitadas curiosidades sobre o personagem é que ele tem duas tias que moram próximas a ele: Betty e Gladys. Elas nunca apareceram, mas foram mencionadas algumas vezes ao longo da série; Gladys, inclusive, era quem a Sra. Wolowitz estava visitando quando faleceu.

3. Ele também tem um tio

Por último, vale lembrar que ele ainda tem alguns tios, porém Louie é o que mais se destaca. Ele também nunca apareceu na série, mas é mencionado em um contexto inusitado: quando Raj diz que a mulher com quem Sheldon vai se encontrar – Amy – deve ser uma mulher por ter seios, Howard responde: “você deveria ver uma foto do meu tio Louie em trajes de banho”.

2. Ele perdeu a virgindade em um carro

Howard perdeu sua virgindade em um Toyota, assim como Bernadette, entretanto, para sua vergonha, a menina em questão era sua prima, Jeanie. O evento é mencionado duas vezes, uma delas quando ele encontra Jeanie como par de Stuart em um baile.

1. Howard é fluente em linguagem de sinais

Por último, uma das curiosidades que talvez você já tenha percebido é que Howard sabe falar a linguagem dos sinais e é assim que ele ajuda Raj em um encontro com uma mulher surda. Ele também sabe falar Klingon – uma linguagem de ficção científica.

Gostou de conferir essas curiosidades sobre Howard de The Big Bang Theory?