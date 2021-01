The Boys: gravações da 3ª temporada devem começar dentro de um mês

A espera pela 3ª temporada de The Boys está mais perto do fim. Isso porque o ator Antony Starr, que interpreta o perturbador Homelander (em português, Capitão Pátria), confirmou a expectativa de que as gravações da nova season devem começar dentro de um mês.

O seriado é um dos maiores sucessos originais do Amazon Prime Video. The Boys é uma criação de Eric Kripke (Supernatural) e é baseada na saga de história em quadrinhos homônima que foi escrita por Garth Ennis e Darick Robertson.

As gravações da 3ª temporada de The Boys

O showrunner Eric Kripke afirmou, quando a série foi renovada em julho de 2020, que o início das gravações iriam depender da situação da covid-19 no Canadá, mas a expectativa era de começar as filmagens no começo de 2021.

A ideia foi confirmada recentemente por Antony Starr. O ator afirmou não saber a data exata do começo das gravações, mas que elas devem começar logo “dentro de um mês ou algo assim”.

Starr também disse que, como as gravações irão ocorrer durante uma pandemia e o inverno canadense, as primeiras filmagens devem se limitar a ambientes internos. Além disso, a ideia é de que o elenco da série não esteja no set de filmagens todos ao mesmo tempo.

A 3ª temporada de The Boys ainda não tem uma data para estrear. Porém, a expectativa é de que o seriado estreie no catálogo do Amazon Prime Video até o final de 2021.