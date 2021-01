The Boys: Studio 188 faz versão baixo custo hilária de trailer da série

O ator Anthony Starr, que interpreta o problemático Homelander em The Boys, compartilhou em seu perfil do Instagram um trailer simplificado do seriado. O vídeo foi feito pelo Studio 188, um grupo conhecido por pegar grandes produções e fazer trailers de baixo custo para estes programas.

Entre os filmes e séries que já foram recriados pelo grupo, há sucessos mundiais de bilheteria, como Velozes e Furiosos, Harry Potter, Avatar e Pantera Negra. As produções do Studio188 são bastante cômicas, muito por conta das formas criativas que eles encontram para refazer as cenas cheias de efeitos especiais e de altíssimo orçamento.

Trailer de The Boys: versão baixo custo



O vídeo tem 3 minutos de duração, está disponível no Youtube da Studio188 e é inspirado em algumas cenas da série, que variam entre algumas cheias de efeitos especiais e outras com simples diálogos. O trailer também traz as cenas originais abaixo, para os espectadores compararem a criação deles com o vídeo original.

De forma engraçada, o pessoal do Studio188 conseguiu tranformar em “low cost” até os takes mais simples. Por exemplo: as ombreiras-bananas de Homelander, as pernas de A-Train serem escovas de dente e a Starlight é uma boneca! O exagero no improviso e no baixo custo é uma marca registrada do grupo, tornando os vídeos bastante cômicos.

Homelander gostou!

O vídeo ganhou a atenção do ator Anthony Starr, que compartilhou o trailer no próprio Instagram. Starr aproveitou a produção para fazer uma brincadeira, colocando a seguinte legenda na postagem: “se não pararmos a covid-19, a 3ª temporada [de The Boys] ficará assim… se cuidem”.

A 3ª season de The Boys ainda não tem data de estreia, entretanto, segundo o próprio Anthony Starr, as filmagens devem começar no próximo mês.