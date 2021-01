The CW recusa série derivada de Arrow protagonizada por mulheres · .

A rede The CW decidiu não seguir com a produção de Green Arrow and The Canaries, série derivada de Arrow (2012-2020) protagonizada por mulheres. A produção seria focada nas personagens de Laurel Lance (Katie Cassidy), Mia Smoak (Katherine McNamara) e Dinah Drake (Juliana Harkavy).

O penúltimo episódio do oitavo ano de Arrow serviu como um piloto para a possível nova série e mostrava as personagens se unindo para enfrentar um inimigo em comum. De acordo com o site TV Line, a audiência, apesar de considerada alta para a média conquistada na época, não empolgou os produtores.

Na trama do episódio, Laurel viaja ao ano de 2040 para recrutar a Dinah, a Canário Negro do Futuro, e Mia, filha de Oliver Queen (Stephen Amell) e Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) que herdou o manto do Arqueiro Verde do pai. Juntas, elas enfrentaram um perigo que ameaçava toda a linha do tempo.

De acordo com Marc Guggenheim, produtor das séries do Arrowverse, o spinoff responderia várias questões deixadas em aberto na produção original, como o motivo de Dinah ter ido para o futuro e o que aconteceu com William (Ben Lewis), irmão de Mia, após ser sequestrado no fim do episódio piloto.

Em entrevista ao TV Line realizada em setembro, Guggenheim afirmou que, caso Arrow and the Canaries não fosse oficializada, as respostas poderiam ser dadas de outras formas, como arcos narrativos em outras séries ou na produção de uma HQ.

“Eu considero essas situações como ‘problemas de qualidade’. Eu amo o fato de que criamos um universo que nos permite fazer essas perguntas e explorar diferentes maneiras e respostas em diversas produções. Mas também temos os quadrinhos como um escape também”, explicou o produtor.

Com a recusa do spinoff, a The CW continua com a exibição de The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman e Superman & Lois, Supergirl e Black Lightning dentro do Arrowverse. As duas últimas encerrarão suas jornadas em 2021.

No Brasil, as oito temporadas de Arrow estão disponíveis no catálogo da Netflix. O canal pago Warner Channel é o encarregado de exibir os episódios inéditos das outras produções do Arrowverse.