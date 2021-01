The Division 2: versão next-gen sai próxima semana em 4K e 60 fps

Foi confirmado nesta terça-feira (26) que a atualização gratuita de nova geração de The Division 2 chega dia 2 de fevereiro, trazendo desempenho e performance melhorados para todos os jogadores do PS5 e Xbox Series S/X.

Através de suas redes sociais, Johan Lindholm, gerente de comunidade da Ubisoft e de The Division, confirmou que o upgrade next-gen de The Division 2 chega na próxima semana ao PlayStation 5 e Xbox Series S/X, com suporte à resolução 4K e a 60 fps. Dessa forma, jogadores que já tiverem o game na geração anterior podem baixar gratuitamente a atualização em seus vídeo games.

No State of the Game tomorrow. TU12.1 releases on Feb 2nd with the Resident Evil Apparel Event, a rebalance of the Optimization Station cost as well as 4K 60 FPS support for next gen consoles. — Johan (@JohanLnh) January 26, 2021

Além disso, também foi confirmado que, na mesma data de chegada do upgrade, terá início um evento crossover entre The Division 2 e Resident Evil com duração de duas semanas, onde os jogadores terão acesso a skins e armas clássicas da franquia da Capcom. A atualização também trará um equilíbrio no custo da Estação de Otimização do game, mas ainda não informado como será o novo sistema de melhorias.

The Division 2 está disponível para PS4, Xbox One e PC. No momento, é possível jogá-lo nos consoles de nova geração via retrocompatibilidade, mas sem os aprimoramentos da versão next-gen.