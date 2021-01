The Flash 7ª temporada: Jon Cor irá interpretar o vilão Chillblaine

A longa espera para a 7ª temporada de The Flash está finalmente chegando ao fim. A série deve retornar em fevereiro, após nove meses em hiato, e as informações sobre o novo enredo já estão começando a circular. A mais recente apresenta o ator Jon Cor (Shadowhunters) como o vilão Chillblaine.

O novo antagonista da série The Flash

O burburinho que estava acontecendo no ano passado indicava uma possibilidade de o vilão da 7ª season ser Godspeed. Entretanto, nada foi confirmado pelos criadores da série, que pertence aos canais The CW.

Em contra partida, foi confirmada a presença do vilão Chillblaine, que será interpretado pelo ator Jon Cor, mas ainda não existe uma confirmação de qual será a frequência dele na série.

A descrição oficial do personagem o apresenta da seguinte forma:

“O cientista Mark Stevens é um bad boy carismático obcecado por tecnologia criogênica. Quando não está arrombando cofres corporativos, ele está ocupado quebrando corações com seu charme irresistível e estilo de malandro. Armado com suas próprias armas frias, ele se tornará o vilão Chillblaine da DC Comincs, o mais novo problema para o Team Flash.“

(Fonte: TV Line/Reprodução)Fonte: TV Line

O que esperar da 7ª temporada de The Flash

O final da 6ª season deixou um gancho para a nova temporada: o desaparecimento de Iris.

A personagem foi parar no Mirrorverse, que é uma espécie de universo paralelo, de onde precisará ser resgatada por Barry Allen e o Team Flash. Além disso, o super-herói ainda precisará combater uma nova Mestra dos Espelhos, que chegou para instaurar o caos em Central City.

Barry conseguirá resgatar a amada e salvar a cidade? Para saber a resposta, fique atento para a 7ª temporada da série, que irá estrear no dia 23 de fevereiro no canal norte-americano The CW.