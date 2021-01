The Flash: estreia da 7ª temporada é adiada para março

A rede de televisão The CW anunciou, nesta quarta-feira (20), que a 7ª temporada de The Flash teve a estreia adiada para março deste ano. Inicialmente, a nova season deveria ir ao ar em fevereiro, mas teve a data alterada por conta da premiere estendida de Superman & Lois.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Nova data de The Flash

A 7ª season teve a estreia adiada do dia 23 de fevereiro para o dia 3 de março deste ano. Esta nova semana de atraso é somada ao tempo de paralisação causado pela pandemia de covid-19.

O adiamento, segundo o site americano Screen Rant, foi causado pela premiere da série Superman & Lois, que será o novo programa do Arrowverse e terá um super episódio de estreia com 90 minutos de duração.

Apesar do novo atraso no lançamento, os produtores de The Flash deixaram claro que a decisão foi puramente logística e que o enredo da nova temporada não irá sofrer nenuhma alteração por conta disso.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

A importância de The Flash

Após o final de Arrow, a série sobre o herói mais rápido do mundo se tornou a principal atração do Arrowverse, que é o universo no qual são conectadas todas as séries da DC produzidas pela The CW.

Por conta disso, os acontecimentos de Superman & Lois podem ser importantes para o enredo da nova temporada e, apesar de frustrante o atraso de uma semana, a espera pode valer a pena em um futuro não muito distante.